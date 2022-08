Jérémy Taravel raccroche les crampons

Aujourd'hui âgé de 35 ans, le Français aura passé la majorité de sa carrière en Belgique.

Jérémy Taravel a annoncé ce mercredi avoir décidé mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel. L'ancien joueur de Zulte Waregem, Lokeren, Gand, du Cercle et Mouscron aura joué au total 336 matchs professionnels, et remporté deux Coupes de Belgique. Le défenseur aura également défendu les couleurs du LOSC, du Dinamo Zagreb et du FC Sion.

"Ça été brutal et à la fois un soulagement, mes sentiments se mélangent et je ne me rend peut être pas compte que je ne jouerais plus mais c’est une réalité", a écrit le joueur sur Instagram. "Cet amour a commencé à l’âge de 5 ans et aura duré 30 ans. 30 ans de ma vie qui auront tourné autour du ballon, du terrain, des entraînements, des matchs, des voyages, des stades, des joies, des tristesses, des souffrances, des sacrifices, mais avant tout qui auront tourné autour d’un amour, d’une passion que personne ne pourra jamais m’enlever."

"Merci au football d’avoir fait l’homme que je suis et de m’avoir fait vivre ma passion pendant toutes ces années."

"Je savais qu’un jour, j’aurai du raccrocher les crampons et dire au revoir au jeu mais pas comme ça.

Une page se tourne et il est temps pour moi de commencer une nouvelle étape et de donner le meilleur comme j’ai pu le faire en tant que joueur."