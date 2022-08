De Ketelaere s'attire les éloges de son nouveau coach : "Un grand talent"

Le jeune Belge peut déjà compter sur un grand admirateur : son coach au Milan AC Stefano Pioli.

Ce vendredi dans la célèbre Gazetta dello Sport, l'invité est Stefano Pioli, le coach du Milan AC. Bien évidemment, le dernier tacticien champion d'Italie a été questionné quant à son dernier transfert, celui de Charles De Ketelaere.

"Il vient d'une ligue différente et a joué dans un système différent, il aura donc besoin d'un peu de temps", explique le coach du club lombard. "J'ai été le premier à dire qu'il ne devrait pas être pressé."

"Il est très intelligent et on voit immédiatement ses qualités", a-t-il déclaré. "Mercredi matin à Milanello, nous avons montré des vidéos de notre vision. Il était très alerte et vous pouvez voir qu'il comprend le jeu. Il découvre notre monde, ce nouvel environnement, notre système et notre équipe."

Pioli s'est ensuite montré élogieux. "Charles est un grand talent. Ça se voit quand il frappe la balle : il est élégant, c'est beau à regarder. Samedi il fera quelques minutes contre Vicenza, il jouera aussi contre Pergolettese dimanche."

Le coach a ensuite révélé qu'ils étaient en contact pendant les négocations de ces dernières semaines. "Oui, nous nous sommes appelés, mais c'est assez courant. De cette façon, je pouvais aussi lui demander à quoi il s'attendait et comment il jouait."