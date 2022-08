Officiel : Ismaily (ex-Shakhtar Donetsk) débarque en Ligue 1

Libre depuis la fin de son engagement avec le Shakhtar Donetsk, le latéral gauche brésilien pose ses valises en France.

Le LOSC accueille le latéral gauche brésilien Ismaily, libre de tout contrat à la suite de sa résiliation de contrat avec le Shakhtar Donetsk où il marqué 17 buts et délivré 42 passes décisives en 228 matchs. Il s'engage avec les Dogues pour la saison à venir, avec l'option de prolongation d'une année supplémentaire. Il retrouve ainsi son ancien coach au sein du club ukrainien, Paulo Fonseca.

"Fort de neuf saisons en Ukraine et de nombreux titres remportés, Ismaily va découvrir un nouveau championnat. Le club est heureux de l’accueillir en Ligue 1 et satisfait qu’il ait fait le choix du LOSC où il viendra renforcer l’effectif défensif et offrir des solutions complémentaires à son entraîneur, autant qu’il apportera ses qualités, son expérience et une mentalité qui collent à l’esprit des Dogues. Bienvenue au LOSC Ismaily", peut-on lire dans le communiqué lillois.

