Officiel : Maxime Delanghe quitte le PSV et revient en Belgique

Le Lierse Kempenzonen a récemment perdu son premier gardien de but, Jens Teunckens, victime d'une grave blessure au genou. Les Pallieters avaient donc besoin d'un gardien de but supplémentaire et ils semblent l'avoir trouvé à Eindhoven.