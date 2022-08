Le FC Barcelone doit une fortune à Gérard Piqué

En activant plusieurs leviers économiques, le club catalan arrive pour le moment à réaliser un mercato très séduisant en dépit d'une grande fragilité financière.

Toutefois, le FC Barcelone rencontre tout de même quelques problèmes et semble pour le moment dans l'incapacité d'enregistrer leurs recrues. Dès lors, trois options sont possibles : les Catalans peuvent vendre des joueurs, activer un nouveau levier ou bien entamer de nouvelles négociations avec Gerard Piqué (35 ans, 27 matchs et 1 but en Liga pour la saison 2021-2022) pour le pousser à baisser son salaire, explique le média espagnol ARA.

À force de reporter les paiements des salaires du défenseur central depuis plus de deux ans maintenant, la formation culée a accumulé une dette de 52 millions d'euros envers son vice-capitaine ! Un montant pharaonique qui représente 70% des émoluments de l'arrière sur la période et que les Barcelonais vont tenter de renégocier, alors que Piqué n'apparaît même plus comme un premier choix dans le onze de Xavi.