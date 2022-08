Alfred Schreuder admet des mauvais choix : "Un entraîneur doit se remettre en question"

Le coach s'est montré critique envers lui-même après la victoire d'hier.

L'Ajax a lancé sa saison avec une victoiré difficile (2-3) sur la pelouse du Fortuna Sittard.

Alfred Schreuder estime avoir fait quelques mauvais choix, ce qui explique la très mauvaise première mi-temps de son équipe.

En effet, l'ancien entraîneur de Bruges avait opté pour Daley Blind au milieu de terrain et Dusan Tadic en pointe, avant de modifier cela à la pause : "Cela montre qu'être un grand club offre beaucoup de possibilités de remplacement. Il fallait ajouter plus de puissance devant, j'ai fais ces changements de joueurs et tactiques. Je voulais aussi envoyer un signal à mes joueurs que je n'étais pas satisfait.", déclarait le Néerlandais au micro d'ESPN.

En seconde période, l'Ajax a mieux joué : "J'en tire aussi une bonne leçon, un entraîneur doit aussi se regarder dans le miroir et se remettre en question, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. La première mi-temps ne s'est pas très bien passé. Alors il faut réagir et changer quelque chose."