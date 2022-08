Marc Brys (OHL) était lucide après la défaite contre le Club de Bruges : "L'erreur sur le premier but ? C'est ma responsabilité"

OHL s'est lourdement incliné à domicile (0-3) face au Club de Bruges.

Après la rencontre, le coach des Louvanistes Marc Brys a reconnu la supériorité des Brugeois. Il a également reconnu que ses plans avaient été déjoués. "J'ai vu un Club de Bruges pointu et impressionnant", a-t-il admis. "Les erreurs sur le premier but ? "Je savais que cela arriverait un jour et c'est ma responsabilité."

"Notre façon de jouer met de nombreuses équipes en difficulté et c'est un compliment pour Carl (Hoefkens) d'avoir bien préparé son groupe. On voulait commencer avec deux attaquants." Malheureusement, Mykola Kukharevych a été blessé lors de l'échauffement.

OHL croyait pourtant avoir pris l'avantage en début de match, mais le VAR a annulé un but de Nsingi. "Nous savions que Bruges allait bien commencer. "Notre contre-attaque s'est soldée par un but refusé et une occasion pour Mathieu Maertens. Après cela, nous n'étions pas assez dans le jeu. Raphael Holzhauer est quelqu'un qui aime se mettre sur le ballon. Mais nous ne pouvions plus prendre l'avantage."

"En seconde période, je voulais mettre un peu plus de pression avec plus de joueurs en course comme Thorsteinsson, Vlietinck et Maertens. Dommage pour le coup franc d'Al-Tamari sur le poteau. Nous n'avons pas utilisé nos rares moments", a-t-il ensuite analysé.

OHL se déplacera dimanche prochain au Standard. Les Louvanistes affichent pour l'instant un bilan de 6 points sur 12, et n'ont plus pris de point depuis deux semaines.