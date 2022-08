Officiel : Transfert record du côté de Wolverhampton !

Wolverhampton s'est offert les services du milieu de terrain Matheus Nunes (23 ans, 2 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison). Les Wolves ont déboursé 50 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus, pour recruter le jeune talent au Sporting Portugal. Sans confirmer ce montant, l'actuel 14e de Premier League parle sur son site officiel d'une arrivée "record", en ajoutant que le Lusitanien s'est engagé pour 5 ans plus une année en option.

