Genk s'intéresserait à un Belge évoluant en Serie B

Le Racing Genk est à la recherche de joueurs belges pour compléter son noyau, et un joueur évoluant en Serie B pourrait faire le bonheur des Limbourgeois.

Selon les informations de Tuttomercato, Genk s'intéresserait à Daam Foulon (23 ans), sous contrat jusqu'en 2023 à Benevento, en Serie B. Le latéral gauche formé au RSC Anderlecht avait explosé sous les couleurs de Waasland-Beveren (47 matchs, 9 passes décisives), décrochant un transfert à Bénévent, qui évoluait alors en Serie A. Après une saison d'adaptation au football italien, durant laquelle Foulon avait disputé 23 matchs, il réalisait ensuite une très bonne saison 2021-2022 en Serie B (27 matchs, un but, 3 assists).

Le Racing Genk superviserait donc le joueur, qui présente également le gros avantage d'être Belge. Le club limbourgeois manque en effet de joueurs du crus pour son noyau. Daam Foulon est estimé à un million d'euros par Transfermarkt et n'a plus qu'un an de contrat avec Bénévent. Il serait donc une assez bonne affaire.