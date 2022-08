Le SL16 FC s'impose à Dender, Lommel ne fait qu'une bouchée de Jong Genk

Grâce à un but du jeune Kuavita, les jeunes Rouches décrochent leur première victoire de la saison.

Ils la tiennent ! Le SL16 FC a remporté sa première victoire officielle de son existence sur la pelouse de Dender (0-1). C'est le jeune Kuavita qui a inscrit le seul et unique but de la partie à quinze minutes du terme. Les jeunes Liégeois tiennent donc leur première victoire de la saison et remontent provisoirement à la deuxième place.

Dans l'autre rencontre de ce soir en Challenger Pro League, Lommel s'est largement imposé sur la pelouse du Jong Genk, 0-3. Vinicius et deux buts d'Anello ont permis aux visiteurs de l'emporter tranquillement.