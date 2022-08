Edward Still : "Contre Bruges, tout doit être à un niveau supérieur"

Les Zèbres rencontrent le Club de Bruges ce vendredi soir (20h45).

"On a passé une bonne semaine, la victoire de la semaine passée (contre Zulte, 1-3, ndlr) était positive. Il y a différents points de ce match que l'on voulait revoir, qu'ils soient positifs ou négatifs. Les entraînements ont été très bons", a déclaré Edward Still en conférence de presse avant le match de ce vendredi contre le Club de Bruges.

Questionné par rapport à ce qu'il attend de ses hommes face au champion en titre, le coach carolo s'est montré détérminé. "On sait qu'on va devoir augmenter notre vitesse, que ce soit avec ou sans ballon et dans les transitions. C'est ce qui marque contre les grandes équipes, que ce soit Bruges ou La Gantoise le week-end prochain. La vitesse d'éxecution va devoir être plus rapide."

Still sait qu'il va se frotter à une équipe du top, et que contre Bruges il n'y a pas de secret : "Tout doit être à un niveau supérieur. On veut créer un maximum de duels dès le début du match pour les mettre en difficulté."

Le point sur lequel le Sporting peut tenter de surprendre le Club ? "Vous le verrez demain (vendredi)", ne s'est pas mouillé Still. "Il y a quelques espaces qu'on veut exploiter. Il n'y a pas photo, ils sont les favoris pour le titre. Mais on sait qu'il y a quelques points sur lesquels on pourrait leur faire mal."