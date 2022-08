José Jeunechamps doit se passer de Sami Lahssaini : "Cette situation m'horripile"

Ce samedi après-midi (16h), le RFC Seraing reçoit le KRC Genk lors de la sixième journée de Jupiler Pro League.

José Jeunechamps devra se passer des services de Sami Lahssaini pour la réception de Genk. Le médian s’est fait mal à l’entraînement ce lundi suite à une simple passe. "À première vue, nous pensions que c'était une déchirure, heureusement ce n'est pas le cas. Il reprendra la semaine prochaine, mais il est trop court pour ce week-end. C'est râlant car on a besoin de ce garçon, d’autant qu’il a joué son meilleur match de la saison à Eupen vendredi dernier", a confié le T1 des Métallos en conférence de presse.

Le joueur prêté par Metz accumule les pépins physiques depuis un peu plus d'un an, sans qu’aucune explication médicale n’ait pu être donnée. "Cette situation m'horripile car on avait déjà constaté cela ces derniers mois, mais qu’est-ce qu’on a fait ? Il faut essayer de trouver une solution à ce problème récurrent. Désormais, il devra aller aux soins après chaque match, même s’il ne ressent aucune douleur. Je lui ai également demandé de perdre deux kilos. À l’heure actuelle, Sami doit trouver un meilleur équilibre. Il y des gens qui sont parfois plus fragiles que d’autres. Moi-même, j’ai été opéré sept fois durant ma carrière car je n’avais pas le corps qui convenait à ma mentalité", a souligné l'ancien coach de Mouscron. "Il va falloir personnaliser ses entraînements... Toutefois, nos problèmes structurels ne se limitent pas aux terrains. Il nous manque un sauna, un bain à bulles et nous n’avons qu’un bain froid. C’est peu pour un club professionnel surtout quand on sait que le repos fait partie intégrante de l’entraînement", a-t-il ajouté.

Touché au genou depuis le milieu de la semaine, Christophe Lepoint est quant à lui incertain. "Nous avons plusieurs solutions afin de pallier l'absence de Sami, nous verrons s'ils sont prêts. Ils auront l'occasion de se montrer. Nous allons affronter la meilleure équipe actuelle de Belgique ce samedi. La clé du match sera notre organisation face à cette équipe très joueuse et offensive. On ne peut pas jouer Genk en n'étant pas à 110%", a conclu Jeunechamps.