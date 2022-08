Le coach de Bologne évoque Zirkzee, qui n'ira donc pas à Anderlecht

Sinisa Mihajlovic, entraîneur de Bologne, a évoqué l'arrivée prochaine de Joshua Zirkzee. Le Néerlandais, sauf revirement de dernière minute, ne reviendra pas à Anderlecht.

Les supporters du RSCA y ont cru jusqu'au bout, et ils avaient de bonnes raisons d'y croire. Le Bayern Munich demandait un tarif abordable (entre 8 et 10 millions d'euros), Joshua Zirkzee voulait revenir au club et même son compatriote Wesley Hoedt avait évoqué le dossier avec optimiste. Mais Zirkzee ne reviendra pas. Sauf revirement de dernière minute, il va s'engager au FC Bologne. Les Italiens ont versé 8 millions d'euros au Bayern, et surtout accepté un pourcentage à la revente de...50%. Un montant très élevé, qui rend le transfert assez risqué.

Zirkzee-Arnautovic, un duo de haut niveau

Difficile donc d'imaginer Peter Verbeke accepter ces termes. Et ce même si Joshua Zirkzee avait bel et bien donné sa préférence au Lotto Park. En conférence de presse ce jeudi, Sinisa Mihajlovic a évoqué à son tour l'arrivée de son nouvel attaquant. Il semble optimiste : "Je le connais de son passage à Parme", déclare le Serbe dans la Gazzetta dello Sport. "Je lui ai parlé. C'est un joueur physique, technique, rapide. Avec Arnautovic, ils vont former un duo de haut niveau. Ca va être difficile pour les défenses adverses".

L'entraîneur de Bologne semble donc quasi-certain de l'arrivée de Joshua Zirkzee, dont l'officialisation pourrait bien tomber ce vendredi. Anderlecht réalisera-t-il un dernier gros coup sur le marché des transferts pour compenser ?