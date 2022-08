Joshua Zirkzee en Serie A, ça chauffe

Joshua Zirkzee devrait bien poursuivre sa carrière en Serie A.

Fabrizio Romano annonce que le Néerlandais a atterri en Italie pour y sceller son transfert à Bologne. La transaction se situerait autour des 8 millions d'euros. De plus, les Bavarois, qui croient visiblement toujours en Zirkzee, auraient négocié une clause de rachat.

L'ancien Anderlechtois sera à San Siro ce soir pour suivre (depuis les gradins) le match de ses futures couleurs face au Milan AC.

Joshua Zirkzee, landed in Italy to join Bologna. Deal completed on €8m fee plus 50% sell-on clause, Bayern will also have a buy-back option included in the deal. Here we go confirmed 🛩🇮🇹🇳🇱 #FCBayern



Zirkzee will be @ San Siro tonight to follow Milan-Bologna game in the stands. pic.twitter.com/ZF1w0ocljH