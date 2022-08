🎥 Samuel Bastien a inscrit son premier but en Championship

Après quatre rencontres sans victoire, Burnley a retrouvé les joies de la victoire hier et avec la manière.

Les troupes de Vincent Kompany ont été autoritaires au DW Stadium de Wigan, où elles se sont imposées 1-5.

Vitinho, l'ancien joueur du Cercle, était à la base de l'ouverture du score puis servait Brownhill pour le second, après un très bel effort.

Monté au jeu à la 77e, Samuel Bastien a également été décisif avec un assist pour Brownhill sur le quatrième but, avant d'inscrire lui-même le dernier but des Clarets, son premier en Championship.

