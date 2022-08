Plusieurs pépites belges dans le top 250 des joueurs les plus prometteurs au monde selon CIES

L'observatoire du football CIES a réalisé un classement des 250 joueurs le plus prometteurs au monde nés après 2000. Si Vinicius Jr occupe la tête du classement, on notera la présence de plusieurs pépites belges.

Réputé pour la qualité de son travail en matière d'analyse et statistiques, l'Observatoire du football CIES vient de dévoiler le classement des 250 joueurs les plus prometteurs au monde nés après 2000.

Parmi ces 250 talents, on notera la présence de plusieurs pépites belges. Pour la génération 2004, Noah Mbamba (Club de Bruges), Noah Sadiki (Anderlecht) et Bilal El Khannouss (Genk) font partie du classement.

Dans la génération 2022, on notera les présences d'Aster Vranckx (Wolfsburg) et de Maarten Vandevoordt (Genk). Matisse Samoise (Gand) et Charles De Ketelaere (AC Milan) représentent quant à eux la génération 2000.

A souligner également la présence des Belgicains Bjorn Meijer (Club de Bruges) et Fabio Silva (Anderlecht) dans ce prestigieux classement.

Vinicius Jr (Real Madrid) occupe la tête du top 250 dévoilé par CIES. Sandro Tonali (AC Milan) et Vitinha (PSG) complètent le podium.