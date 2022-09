Jan Vertonghen aurait dû donner le coup d'envoi à Anderlecht...mais négocie toujours

Le nom de Jan Vertonghen est sur toutes les lèvres au Lotto Park ce soir.

Viendra, viendra pas ? Beaucoup de supporters du RSC Anderlecht s'attendaient à une officialisation de la venue de Jan Vertonghen avant le coup d'envoi de ce soir contre La Gantoise. À raison : il était initialement prévu que le défenseur central...donne le coup d'envoi de la rencontre, et soit donc officialisé en même temps.

Mais les négociations sont plus compliquées que prévu. A priori, Vertonghen devrait bel et bien signer, mais lui et ses agents négocient dur avec Peter Verbeke. Qui espère cependant une surprise en...fin de match pour son public!