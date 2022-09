L'incroyable saga Bamba Dieng : d'abord Leeds, puis Nice, puis...rien ?

Bamba Dieng quittera-t-il Marseille ? L'attaquant de 22 ans est au coeur d'une véritable saga depuis cette semaine.

Bamba Dieng a vécu une fin de mercato très agitée...et ce n'est pas fini. L'attaquant de l'OM devait quitter le club phocéen ; initialement, il était cité comme tout proche de Lorient ce jeudi matin, avant qu'un avion privé soit mis à sa disposition par Leeds United. Mais une offre de dernière minute de l'OGC Nice a tout fait basculer : Dieng a posé un lapin à Leeds pour filer chez les Aiglons.

Retournement de dernière minute, comme le rapporte la presse française : la visite médicale de Dieng à Nice ne sera pas concluante. On parle d'un petit souci au genou qui a tout fait capoter. Ou au moins retardé le dossier assez longtemps...pour que le mercato se ferme. Mais Marseille ne veut plus du Sénégalais, et Nice proposait 12 millions d'euros. Selon The Athletic, ce n'est pas fini : l'OGC Nice compte sur le "joker médical" auquel ont droit les clubs français pour se renforcer après le gong. De nouveaux tests médicaux sont prévus...