Le PSG qualifié en finale de Ligue des Champions grâce au départ de Kylian Mbappé ? Ousmane Dembélé est clair !

Ousmane Dembélé a pris la parole en conférence de presse avant la finale de la Ligue des Champions de ce samedi. L'ailier français a notamment été interrogé sur la réussite du PSG suite au départ de Kylian Mbappé.

Le PSG pourrait décrocher la première Ligue des Champions de son histoire ce samedi soir. Les observateurs du football auront les yeux rivés sur la finale de la plus prestigieuse des compétitions.

Le PSG affrontera l'Inter Milan dans une rencontre qui promet. En conférence de presse, Ousmane Dembélé a évoqué les bons résultats des Parisiens malgré le départ de Kylian Mbappé.

Le joueur français ne pense pas que le PSG soit meilleur grâce à la signature du buteur au Real. "Peut-être qu'avec Kylian Mbappé, on serait encore plus forts aussi. On ne sait pas ce qu’il pourrait se passer", avance-t-il en conférence de presse.

"Mbappé avait un rêve : jouer au Real Madrid. Le PSG a continué son chemin. Il y a un avant et un après Kylian Mbappé. On lui souhaite bonne chance. Nous, on s’est concentrés sur nous, sur la saison qu’on voulait faire."

Cette rencontre sera également un grand moment pour le natif de Vernon : "C'était un rêve depuis tout petit. En finale du Mondial en 2018, tout s’est très bien passé. En 2022, j’ai été très mauvais. Cette finale, je la prépare très bien. Je suis calme, sérieux, très concentré. J’espère faire un gros match."