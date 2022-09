Nordin Jbari préface le derby brugeois : "Il manque quelque chose au milieu du Club de Bruges"

Ce vendredi soir (20h45), le Club de Bruges "reçoit" le Cercle au Jan Breydel. Ayant évolué dans les deux clubs durant sa carrière de joueur, le désormais consultant Nordin Jbari a accepté de préfacer la rencontre et d'identifier tant les forces que les failles en présence.

Alors que la saison dernière, le Cercle avait réussi un beau 4 sur 6 face à l'ogre du Club (1-1, 2-0), la donne semble avoir quelque peu changé.

"L'année passée, le Cercle avait une dynamique intéressante", analyse Nordin Jbari. "Ils jouaient beaucoup sur le pressing, ils avançaient avant de reculer. En ce moment, c'est un peu différent, ils sont moins bien (5 points sur 18, ndlr). Je pense bien sûr que le derby va être à l'avantage du Club, mais un peu plus que d'habitude."

Même si le Club carbure offensivement et vient de se renforcer davantage avec Yaremchuk, les hommes d'Hoefkens rencontrent des problèmes en défense - 7 buts encaissés depuis le début de la saison - et cela a bien failli leur coûter cher face à Charleroi. De plus, Brandon Mechele est sur le départ. "Mais Boyata est arrivé", répond Jbari. "Peut-être qu'il n'est pas encore à 100% physiquement, mais c'est vraiment du costaud. Quand il sera bien implémenté dans cette défense il sera très fort."

"Le problème avec Bruges, c'est qu'ils veulent être dominants. Ils veulent défendre vers l'avant et faire du pressing mais ils ne le font pas encore très bien. C'est pourquoi cela arrive encore qu'ils soient gênés. Quand vous êtes assez haut à trois derrière, dès que ça rate une fois c'est du un contre un. Là où le bas blesse, c'est au milieu de terrain maintenant. Odoi qui joue en 6 - je sais qu'il est apprécié par beaucoup de gens - mais pour moi ce n'est pas un vrai 6. Avant, il jouait back droit. Il apporte quelque chose : du dynamisme, il est bien positionné, mais il lui manque quelque chose dans la production du jeu."

"Aujourd'hui, quand vous voulez être dominant, c'est le 6 qui amène le tempo", poursuit le consultant. "Ceux qui sont devant, comme Vanaken, ils sont fort pris. Il y a moins d'espaces."

"Certes, il y a Nielsen, mais Nielsen il part très haut. Il n'est jamais à la base de la construction du jeu. Vanaken est lui aussi un peu plus haut et décroche. Donc oui, c'est à Odoi d'être à la production du jeu et je trouve que quelque chose manque un peu en ce moment. C'est là qu'on voit que certains joueurs qui sont absents manquent, comme Mats Rits."

© photonews

"Vormer est lui aussi en fin de cycle. Je trouve qu'ils auraient pu prendre quelqu'un en plus. Quand vous êtes Bruges et que vous êtes dominants, il vous faut du créatif au milieu de terrain."

Nordin Jbari pense également au cas Noa Lang, qui s'est blessé pour 6 semaines. "C'est un peu compliqué parce que ces derniers temps il était sur le banc, mais dès qu'il rentrait il était fort. J'ai commenté le match contre OHL, et il a été exceptionnel. C'est vraiment un joueur qui apporte énormément. Avec De Ketelaere qui est parti et qui amenait du génie, lui il pouvait en amener aussi. Après, il s'est retrouvé sur le banc même avant sa blessure parce que Sowah faisait du bon boulot."

"Avec l'arrivée de Yaremchuk, il va y avoir une concurrence entre Sowah et Lang. Quand on joue à 3 derrière, mettre Lang pour faire tout un côté c'est compliqué. Sowah peut peut-être le faire, mais il y a Meijer. Puis de l'autre côté, c'est bouché parce que c'est Skov Olsen et qu'il est très fort. Il y a des problèmes de luxe, aussi parce que Bruges joue sur plusieurs tableaux."

"Le Club est confronté à des problèmes de luxe"

On l'aura compris : le Club possède un effectif pléthorique et très bien renforcé à la suite de ce mercato. En face, le Cercle a perdu des joueurs comme Rabbi Matondo et semble bien moins armé. "Ca dépend de Monaco", selon Jbari. "C'est à Monaco à mettre des joueurs intéressants et de décider de faire respirer leur équipe. S'il y a des joueurs qui partent, il faut les remplacer. Ce n'est pas parce que c'est le championnat belge que si on envoye quelqu'un cela va directement marcher. C'est un championnat assez physique, et quand vous n'êtes pas dans une équipe dominante, ça peut être compliqué.

La fin d'un cycle pour Dominik Thalhammer ? "C'est vrai qu'il avait un jeu assez lourd physiquement. Il faisait du pressing énormément, tout le temps. Dans une équipe comme le Cercle, qui n'a pas un noyau très élargi, il ne sait pas y arriver tout le temps. En tout cas pas pendant deux ans, c'est ce qu'on voit", constate Nordin Jbari, qui s'est essayé à un pronostic pour ce match entre ses anciennes couleurs : "2-0 pour le Club, je pense."