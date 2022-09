Officiel : Marlon Fossey rejoint le Standard

Un dernier transfert pour les Rouches, qui se renforcent en toute fin de mercato.

Le Standard et Fulham sont parvenus à un accord concernant Marlon Fossey. Le défenseur anglo-américain de 23 ans s'est engagé pour trois saisons en bords de Meuse.

Formé chez les Cottagers où il a fait toutes ses classes, Fossey a fait ses débuts avec l'équipe senior de Fulham il y a quelques semaines, en Carabao Cup et évoluait en prêt à Bolton la saison dernière (un but et cinq passes décisives en 15 apparitions).

"C'est un moment difficile pour moi de faire mes adieux à Fulham, où j'ai passé 12 ans. Mon séjour ici a été incroyable et je tiens à remercier les nombreux supporters. Mais j'ai également hâte de débuter une nouvelle aventure à un échelon plus élevé que la saison passée. Mon objectif est de jouer à un niveau plus élevé de façon constante, et j'espère y arriver avec le travail nécessaire", a évoqué le joueur sur le site des Londoniens.