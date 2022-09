Daniel Schmidt : "Toujours spécial d'affronter le Standard de Liège"

Saint-Trond a partagé l'enjeu à la Cegeka Arena contre le KRC Genk (0-0) le week-end dernier. Vendredi soir (20h45), les Canaris recevront le Standard de Liège au Stayen.

Le derby limbourgeois est toujours ô combien important pour Saint-Trond, mais affronter le Standard est également considéré un véritable choc. Les matchs contre les Rouches sont toujours spéciaux pour le dernier rempart trudonnaire. "Absolument puisque ma première victoire en Jupiler Pro League était contre le Standard de Liège. Je ne l'oublierai jamais. C'est pourquoi tous les matchs contre Liège sont spéciaux pour moi. Le derby contre le RC Genk est bien sûr le match de l'année, mais les matchs contre les voisins de Liège ne sont pas loin derrière", a expliqué Daniel Schmidt en conférence de presse dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"À quoi pouvons-nous attendre contre le Standard ? À un match difficile", a souligné le portier nippon. "Le Standard de Liège reste un club de premier plan. Ils sortent d'une crise avec un six sur six. Avec l'arrivée du Norvégien Ronny Deila, ils ont fait appel à un entraîneur renommé qui fait du bon travail. Nous sortons également du derby contre Genk avec beaucoup de confiance. Cette deuxièmeclean sheet d'affilée me donne, ainsi qu'au groupe, une certaine satisfaction. Nous possédons dix points après sept journées. Il est important de viser notre deuxième victoire à domicile de la saison. Avec le soutien de nos supporters, les trois points devraient rester à Saint-Trond", a prévenu le Canari.