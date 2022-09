Still n'a pas reçu un dernier renfort: "Nous voulions des renforts, mais pas à n'importe quel prix"

Le coach du Sporting de Charleroi est revenu sur les derniers jours du mercato et préface le déplacement des siens sur la pelouse de la surprenante équipe de OHL.

Edward Still avait annoncé, après la victoire contre La Gantoise, que l'équipe voulait se renforcer d'ici à la fin du mercato. Cependant, sœur Anne n'a rien vu venir et le mercato n'a plus apporté le moindre joueur. "Il y avait un accord entre le staff et la direction, a expliqué le T1 des Zèbres en conférence de presse dans des propos relayés par la DH. " On avait un plan. On voulait faire un ou deux transferts entrants, mais pas à n’importe quel prix. Le club a fait des offres mardi, mais chaque joueur a sa valeur et on veut respecter ça. Ce n’est pas dramatique. On a de la qualité à tous les postes."

Une semaine après avoir battu La Gantoise, les Zèbres se déplacent à Den Dreef ce week-end et le moins que l'on puisse dire c'est que Still se méfie des hommes de Marc Brys: "Ils font un super début de saison, c’est l’une des équipes en forme avec des joueurs qui sont là depuis plusieurs saisons comme De Norre ou Tamari. OHL est une équipe mâture qui a aussi bien investi cette année".

Les Zèbres auront une belle occasion de pouvoir prendre un peu plus de points en ce début de saison et s'installer de façon plus durable dans le top 8 du championnat.