Challenger Pro League : première défaite de la saison pour SL 16 FC

Les jeunes Rouches se déplaçaient à Beveren à l'occasion de la 5e journée de Challenger Pro League.

Beveren accueillait le SL 16 FC, qui ouvrait rapidement le score par Noah Ohio (11e) suite à une erreur du portier local Reus. Dans la foulée, Ribeiro trouvait le poteau que Maderner (15e) n'égalise.

Après le repos, les jeunes Rouches restaient offensifs et surtout dangereux, sans parvenir à trouver la faille. Beveren revenait dans le coup, et le but de Bateau était refusé pour hors-jeu.

Mais à un quart d'heure de la fin, un centre de Maderner trouvait Hoggas qui plantait le but de la victoire (74e).

Les Waaslandiens remportent une victoire importante alors que SL 16 FC est défait pour la première fois de la saison.