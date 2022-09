Walter Baseggio dit au revoir à Michel Verschueren : "Je me souviens parfaitement de ce qu'il m'a dit quand je voulais un nouveau contrat"

Walter Baseggio est un pur produit de l'école des jeunes d'Anderlecht et a connu Michel Verschueren dès son plus jeune âge. L'ancien milieu de terrain n'a pas assez de mots pour décrire son respect pour l'homme fort des Mauve et Blanc.

"Je ne le cache pas, cela me touche profondément", a déclaré Baseggio lorsque nous l'avons eu au téléphone. "Je le connaissais depuis longtemps. Quand je jouais chez les jeunes, il venait souvent regarder les matchs. Je ne l'ai jamais appelé autrement que "Monsieur Verschueren". C'était un signe de respect. Je présente à sa famille mes sincères condoléances. C'était un gentleman, un très grand gentleman." Baseggio se souvient très clairement de ces moments où il a dû entrer dans le bureau de Verschueren. "Mon premier contrat, je suis allé le signer avec Michel De Wolf, qui le connaissait évidemment depuis longtemps. Ensuite, lorsque j'ai dû aller signer un nouveau contrat, il m'a dit : "Vous prenez la place des gagnants et je prends la place des perdants". (rires) Il savait alors qu'il devait me donner un bon contrat. "Monsieur Verschueren" avait de l'humour et du charisme. Je me rappelle combien il était heureux comme un enfant, lors de cette campagne de Ligue des champions en 2000-2001." Baseggio connaissait aussi l'autre facette de Mister Michel. "En affaires, il était très dur, mais il trouvait toujours la meilleure solution. J'ai vu beaucoup de joueurs désabusés sortir de son bureau. Avec les nouveaux joueurs débarquant au club, nous avons déjà pu rire quelques fois en les voyant. Nous avons dû leur dire : "C'est normal, les gars". Et chaque lundi, que l'équipe gagne ou perde, Mister Michel était au centre d'entraînement. "Pour dire que quand on joue pour Anderlecht, il faut mouiller son maillot. Quand les choses allaient mal, le meilleur de lui sortait. Il a été l'architecte de la culture d'Anderlecht. Quand il est parti, il a laissé un grand vide à Anderlecht. Nous avions l'habitude de le voir tous les jours. Il a toujours voulu tirer le maximum pour son club."