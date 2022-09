Mazzù s'attend à un match difficile : "Mais ils le sont tous en ce moment..."

Le FCSB reçoit Anderlecht ce soir, et Felice Mazzù ne s'attend pas à une sinécure. Les vice-champions de Roumanie sont en difficulté mais se subliment lors des matchs au sommet.

"L'adversaire est évidemment de qualité", commence Felice Mazzù au moment d'analyser le FCSB. "On s'attend à un match difficile, comme ils le sont tous en Europe...et, disons-le, tous les matchs pour l'instant". Le club de Bucarest a notamment montré un très beau visage en Conference League. "Ca ne nous a pas surpris. Nous sommes conscients que c'est une bonne équipe. Ils ont longtemps mené, puis prennent ce penalty limite à la 70e...ils ont besoin des trois points. Ce sera difficile".

Sur le plan du style de jeu, l'entraîneur d'Anderlecht a repéré un point très important : le jeu de tête de qualité d'Andrea Compagno. Alexandre Lazar, que nous avons interrogé au sujet de ce match, le décrit comme "tout simplement un des meilleurs joueurs de tête du continent". "Leur attaquant italien est très bon dans le jeu aérien. Sur les flancs, ils ont de la qualité avec des latéraux sur leur pied opposé. Leurs backs amènent aussi le danger. Globalement, c'est une équipe avec une idée très précise, à savoir trouver leur attaquant de pointe, et il faudra y être attentif", estime Mazzù.

Anderlecht et le FCSB à la lutte pour la seconde place ?

Alors que West Ham paraît intouchable, on se dit qu'Anderlecht et le FCSB seront certainement à la lutte pour la deuxième place du groupe. Mais Felice Mazzù n'enterre pas Silkeborg. "C'est une compétition très ouverte. Oui, nous avons battu Silkeborg, mais ils ont eu des occasions, auraient pu marquer. Ils ont de la qualité", rappelle-t-il. "Je ne crois pas que cette poule va se jouer entre Anderlecht et le FCSB, Silkeborg aura aussi son rôle à jouer pour la qualification".