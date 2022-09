Dix secondes sur le terrain pour Todibo : record de l'expulsion la plus rapide en Ligue 1 !

Ce record risque fort de ne pas être battu de sitôt. Jean-Clair Todibo n'a tenu que...dix secondes sur la pelouse face à Angers.

Presque immédiatement après le coup d'envoi de Nice-Angers, Jean-Clair Todibo fauche Sima qui partait vers le but. Cela ne fait que...9 secondes qu'on joue, et l'arbitre n'hésitera pas, brandissant le carton rouge envers le joueur de l'OGC Nice. Un record, bien sûr, et qui paraît difficile à aller chercher. Une expulsion d'autant plus folle qu'elle paraît sévère, car un autre niçois semblait en position d'aller chercher Sima par après...