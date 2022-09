Maroc-Chili théâtre d'incidents, l'Espanyol Barcelone est mécontent

Ce vendredi, le Maroc affrontait le Chili. Les Lions de l'Atlas l'ont emporté, mais l'après-match a été chaotique : des supporters ont envahi le terrain et causé de gros dégâts.

La rencontre entre le Maroc et le Chili se déroulait dans le RCDE Stadium, stade de l'Espanyol Barcelone. Après la victoire du Maroc (2-0), des dizaines de supporters ont pénétré sur la pelouse et la sécurité s'est retrouvé dépassée. Des sièges ont été arrachés et des supporters ont grimpé sur les structures du stade.

L'Espanyol Barcelone, mécontent, a prévenu qu'il était prêt à poursuivre les organisateurs du match pour tout élément du stade qui aurait été dégradé. Une assurance, cependant, couvrirait les dommages. Le stade n'aurait également subi que des dommages mineurs et devrait rapidement être nettoyé.