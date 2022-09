Vers un retour à la Juventus ? Antonio Conte a fait son choix

Après le début de saison très difficile de la Juventus, Antonio Conte est cité pour remplacer Massimiliano Allegri sur le banc de la Vieille Dame.

Après un début de saison presque cataclysmique, la Juventus figure à la 8e place de Série A et compte dix unités sur 21 possibles. Un mauvais départ pour Massimiliano Allegri, qui est de plus en plus critiqué en Italie. Peu avant la trêve internationale, la Juventus a égalisé dans le temps additionnel face à la Salernitana, avant de connaître la défaite face à Monza, qui célébrait la première victoire de son histoire en Série A.

Entraîneur de la Juventus entre 2011 et 2014 - période durant laquelle le club du nord de la botte a remporté trois titres nationaux -, Antonio Conte était récemment annoncé comme le successeur d'Allegri. Une rumeur à laquelle l'entraîneur italien de Tottenham a répondu en conférence de presse. "Ce serait irrespectueux, à la fois pour moi et pour Allegri. Je me sens bien à Tottenham, il n'y a pas de raison de changer quelque chose pour le moment." Voilà qui a le mérite d'être clair.