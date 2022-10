Ronny Deila : "Etrange qu'avec autant d'internationaux dans l'équipe, nous devions jouer vendredi"

Le Standard de Liège a chuté lors du derby liégeois face au RFC Seraing (0-2) ce vendredi soir en ouverture de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Après quatre victoires consécutives, le Standard s'est incliné lors du derby liégeois face à Seraing. Les Métallos ont pris les trois points grâce aux réalisations de Mbow (9e) puis Poaty (54e) qui ont profité des largesses défensives liégeoises. "Cela a été un match difficile. Dans les deux mi-temps, nous commençons bien mais nous encaissons deux buts trop facilement. Seraing a bien joué en profondeur et en contre, mais nous devons mettre plus de monde dans la surface de réparation et être plus équilibrés lorsque nous attaquons. C'était compliqué de nous procurer des occasions. Nous aurions dû créer plus, avoir plus de présence dans le rectangle, amener plus de centres. Mais nous n'avions pas su le faire", a confié d'emblée Ronny Deila à l'issue de la rencontre.

"Nous en voulions trop, puis nous nous sommes perdus. Le fait que les joueurs reviennent tardivement des compétitions internationales est une réalité, pas une excuse. Les joueurs qui ont joué mardi, qui ont voyagé, rendent les choses difficiles, mais c'est quelque chose que nous devons être capables de gérer. C'est quand même étrange qu'avec autant d'internationaux dans l'équipe, nous devions jouer vendredi", a conclu le T1 des Rouches.