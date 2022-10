Notre équipe de la semaine : Seraing à l'honneur, les shows du Cercle et de Lamkel Zé

Drôle de week-end en D1A : à part Bruges, qui a fait le job contre Malines, les grands clubs ont été à la peine. Voilà donc une équipe de la semaine plutôt inédite !

Gardien de but

Les buts ont volé dans tous les sens ce week-end, difficile donc de pointer beaucoup de portiers. Deux ont brillé : Lennart Moser (Eupen) et, surtout, Pierre Patron. S'il a été assez tranquille en seconde période, c'est grâce à leur gardien n°2 que le Sporting Charleroi a pris les trois points à Anderlecht : Patron a tenu le zéro jusqu'à la pause via plusieurs beaux arrêts, et a rassuré toute son équipe. Koffi va devoir mettre tout le monde d'accord à son retour, car il a de la concurrence.

Défenseurs

Il n'aurait pas parié là-dessus, mais le voilà habitué de notre équipe-type : pour la deuxième fois en quelques semaines, Boris Lambert, encore très solide face à STVV, en fait partie. À ses côtés, Christian Burgess, auteur d'un match de très haut vol chez un OHL certes fantômatique. Rude sur l'homme, audacieux dans ses anticipations et buteur, Burgess est en grande forme. Enfin, on se doit de mettre à l'honneur Seraing : la pire défense du championnat a réalisé sa première cleansheet de la saison. Plutôt que Mbow, buteur de belle manière, on préfère son comparse Abdoulaye Sylla, impérial derrière.

© photonews

Eduard Sobol occupe le flanc gauche : le latéral ukrainien a envoyé un magnifique coup-franc dans la lucarne malinoise, en plus de disputer un match solide. Daniel Muñoz a confirmé ses très belles dispositions avec Genk, marquant son deuxième but de la saison. Le back droit n'était visiblement pas fatigué par son voyage avec la sélection colombienne.

Milieux de terrain

Dino Hotic est l'homme du week-end avec son magnifique triplé qui crée la sensation sur la pelouse de La Gantoise. Le Hongrois rappelle qu'il est l'un des meilleurs joueurs de notre championnat, rien que ça. L'impressionnant Raphaël Onyedika prend ses marques avec Bruges : deuxième titularisation consécutive et après avoir pris l'eau à Sclessin, il a été très solide contre Malines.

Attaquants

S'il n'a pas trouvé le chemin des filets, Didier Lamkel Zé était déchaîné face à son ancien club. On ne peut que pointer du doigt ses propos sur les réseaux après coup mais quand il est à ce niveau, "DLZ" rappelle pourquoi il a reçu tant de secondes chances au Bosuil. Antoine Bernier, lui non plus, n'a pas inscrit son nom au marquoir mais a fait danser la défense du Standard. L'ancien jeune d'Anderlecht réalise une excellente saison. Enfin, comme Hotic, Kevin Denkey a été un cauchemar pour la défense gantoise avec un but et deux passes décisives ; le jeune togolais monte en puissance.

L'équipe :

Patron / Sobol - Lambert - Burgess - Sylla - Muñoz / Hotic - Onyedika / Lamkel Zé - Denkey - Bernier