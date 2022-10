Toujours pas de Romelu Lukaku en Ligue des Champions

Les mauvaises nouvelles continuent pour nos Diables Rouges ces derniers jours. Après Thibaut Courtois, c'est l'absence de Romelu Lukaku qui se confirme pour les rencontres de Ligue des Champions cette semaine.

Romelu Lukaku n'a pas pas joué depuis le 26 août dernier, et la défaite de l'Inter Milan face à la Lazio Rome. Plus d'un mois plus tard, et alors qu'il a déjà manqué les rencontres de Ligue des Nations avec la Belgique, Lukaku a vu son retour encore retardé. Simone Inzaghi, entraîneur de l'Inter, a confirmé que son buteur manquerait le choc en Champions League contre le FC Barcelone.

Souffrant d'une blessure à la cuisse, Romelu Lukaku n'a pu disputer que 3 rencontres cette saison, toutes en Serie A. Il ne compte pas encore la moindre minute en Ligue des Champions. L'Inter avait perdu son premier match face au Bayern Munich, avant de s'imposer au Viktoria Plzen.