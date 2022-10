Ligue des Champions : Naples écrase l'Ajax, le Barça s'incline !

Plusieurs chocs au programme en Ligue des Champions ce mardi déjà, avec un duel de romantiques entre Naples et l'Ajax, ainsi qu'un duel crucial entre l'Inter et le Barça.

Le duel entre Naples et l'Ajax Amsterdam faisait saliver les romantiques d'avance. Mais le club de Maradona n'a laissé aucune chance au club de Cruyff ce mardi : alors que l'Ajax avait ouvert le score via Kudus à la 9e (1-0), les Partenopei ont ensuite déroulé à la Johan Cruyff ArenA d'Amsterdam. Raspadori égalise à la 18e, avant que Di Lorenzo puis Zelinski fassent tourner le match en faveur de Naples : l'Ajax est mené 1-3 à la pause.

En seconde période, même constat : Raspadori encore (1-4, 47e), puis le prodige Kvaratskhelia ensuite portent le score à 1-5 dès après l'heure de jeu (63e). La mission ajacide est impossible et l'expulsion de Dusan Tadic à la 73e n'aide pas. Giovanni Simeone portera le score final à 1-6 à la 81e. L'Ajax prend trois points de retard sur Liverpool, car dans le même temps, les Reds n'ont pas tremblé face aux Rangers : lancés par un superbe but de Trent Alexander-Arnold à la 7e, ils ont attendu la 53e pour faire le break sur penalty via Salah (2-0).

Le Barça en difficulté

Dans le "groupe de la mort", le Bayern semble déjà inatteignable avec un 9/9. Le duel entre l'Inter Milan et le FC Barcelone (sans Romelu Lukaku, blessé) était donc très important. Les Nerazzurri en ressortiront vainqueurs. Dominés dans le jeu, ils ouvriront le score avec efficacité en fin de première période via Calhanoglu (45e+2).

En seconde période, le Barça pousse : Ousmane Dembélé frappe le poteau, et Pedri voit son but annulé pour une main. L'Inter fait le gros : Busquets frôle le cadre, le temps additionnel est interminable, mais les Blaugrana n'y arriveront (1-0). Ils prennent 3 points de retard sur la seconde place.