🎥 De Bruyne agacé par un maillot reçu en cadeau: "Dois-je le brûler maintenant ?"

đŸŽ„ De Bruyne agacĂ© par un maillot reçu en cadeau: "Dois-je le brĂ»ler maintenant ?"

AprĂšs le derby de Manchester la semaine derniĂšre, Kevin De Bruyne a reçu un cadeau du prĂ©sentateur de MidMid, Sam Kerkhofs, qui - en plus d'ĂȘtre un ami de KDB - est Ă©galement un fan de United. De Bruyne a dĂ» en rire, mais ne savait pas non plus quoi en faire.

Situation plutôt bizarre après le derby de Manchester. Large vainqueur avec les Cityzens, Kevin De Bruyne a reçu un cadeau particulier d'un ami à lui, Sam Kerkhofs : un maillot de Manchester United. Même si le nom de KDB est floqué sur le maillot, ce n'est probablement pas le meilleur cadeau possible pour un Cityzen. Après avoir reçu ce cadeau, De Bruyne a juste lancé un "Dois-je le brûler maintenant ?". Au moins... les choses sont claires ! đŸ—Łïž “Do I burn it now?”



😳 Kevin De Bruyne gets gifted a Man Utd shirt… pic.twitter.com/jHNFomqkha — ODDSbible (@ODDSbible) October 7, 2022





