Steven Alzate positif et ambitieux : "Terminer dans le top 4"

Le Standard de Liège a remporté le choc wallon dimanche soir au Sporting de Charleroi (0-1) lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches grimpent à la 6ème place avec 19 points au compteur, les Zèbres occupent la 10ème position avec 15 unités.

Arrivé en fin de mercato estival, Steven Alzate avait disputé ses premières minutes avec les Rouches lors de la défaite face à Seraing, mais il fêtait ce dimanche sa première titularisation lors du choc wallon. "C'était un match compliqué, mais important pour les fans. C'était très physique et intense. Je suis content que nous repartons avec les trois points", a confié le joueur prêté par Brighton. "C'est ma première titularisation et je suis content d'avoir disputé 90 minutes, cela faisait longtemps. Je suis plutôt satisfait de ma prestation et j'ai pris confiance au fil des minutes", a souligné l'international colombien.

En fin de rencontre, la tension était à son comble lors de la rencontre. Le Carolo Zorgane a vu rouge (67e) puis ce sont deux Liégeois, Zinckernagel et Laursen qui ont été expulsés (89e). "Durant les dernières minutes, il fallait rester calme surtout quand nous étions réduits à neuf. Mais nous avons bien fait notre travail, et je pense que nous méritons cette victoire. Nous affichons un joli bilan de 15 sur 18, il faut continuer de la sorte. L'objectif ? Terminer dans le top 4", a conclu Alzate.