Au moins un Mauve a le sourire : Lucas Stassin "très heureux" de ses premières minutes

Lucas Stassin a été récompensé de son très bon début de saison en D1B : le fils de Stéphane a pu faire ses débuts en équipe A.

Dans un contexte compliqué, Lucas Stassin (17 ans) a ainsi porté le maillot de l'équipe A d'Anderlecht pour la première fois de sa jeune carrière. Déjà présent sur le banc lors de la réception de West Ham, il a cette fois été récompensé par quelques minutes au Stade Olympique.

Mais loin d'être une aumône, cette montée au jeu est méritée. Mieux : elle peut être considérée comme réussie, puisque c'est sur un joli geste de Stassin que le penalty de Sebastiano Esposito survient. "Je suis très content d'avoir pu faire mes débuts ici, dans un si grand stade devant tant de supporters", se réjouit le jeune attaquant après le match devant les caméras. "Le coach m'a juste dit de prendre du plaisir et de jouer mon jeu".

Des premières minutes qui en appelleront d'autres, c'est certain, surtout vu la forme de Raman et Esposito à son poste. "On a fait un bon début de saison en D1B, j'ai reçu ma chance et j'espère que cela continuera de la sorte", conclut Stassin, éclaircie dans la grisaille générale ce jeudi à Anderlecht.