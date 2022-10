Belaili reste en Ligue 1

Très très loin de Brest cependant.

Parti de Bretagne par la petite porte, beaucoup pensaient que Youcef Belaïli allait quitter l’Europe pour un championnat mineur. Son retour en Algérie avait même fait l’objet d’une rumeur insistante.

Il n’en sera finalement rien puisque l’Oranais restera en France, cette fois beaucoup plus au sud. Au sein de l’AC Ajaccio, promu en Ligue 1 Uber Eats, Belaïli retrouvera son compatriote Nouri et un climat qui lui est plus familier. Les détails de son contrat n’ont pas été divulgués.