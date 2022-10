Vincent Mannaert sait déjà comment il va utiliser les bénéfices de la Ligue des Champions

Les Brugeois ont déjà empoché la coquette somme de 42M€ grâce à leurs performances européennes.

Ce mercredi, le Club de Bruges s'est qualifié pour les huitième de finale de la Ligue des Champions après son partage sur la pelouse de l'Atlético de Madrid. Cette qualification représente un bonus de 10M€ octroyé au Club, ce qui signifie que les Gazelles ont déjà empoché la coquette somme de 42M€ depuis le début de cette campagne européenne.

"Ce n'est pas parce que vous avez plus d'argent que vous faites mieux qu'un autre. Il suffit de prendre la défaite face à Westerlo pour s'en apercevoir. C'est ce qui rend le football attrayant. Un plus petit club, avec moins de moyens financiers, peut tout de même créer la surprise face à plus grand que lui."

Cet argent, Vincent Mannaert, le manager général du club de la Venise du Nord, sait déjà comment s'en servir. "Nous avons toujours l'ambition de construire un nouveau stade. Cela coûte plus cher que jamais, surtout depuis la crise des matières premières. Nous allons donc mettre de côté les bénéfices de cette qualification pour que tout soit prêt lorsque nous allons commencer à construire."