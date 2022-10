Jonathan David a dépassé Eden Hazard ce week-end en Ligue 1

Jonathan David (22 ans) a porté le LOSC ce vendredi à Strasbourg, inscrivant deux des trois buts nordistes. Cela porte son total cette saison à 9 buts en 11 rencontres de Ligue 1, et son total en carrière à 37 réalisations pour Lille. Une de plus qu'un certain...Eden Hazard : en dépassant le Diable Rouge, l'ex-Gantois devient donc le meilleur buteur des Dogues au XXIe siècle, une sacrée performance puisque David y est parvenu en 86 matchs seulement !

Jonathan David (22) became yesterday Lille's all-time topscorer in Ligue 1, overtaking Eden Hazard.



Probably his last season at Lille before a big move. 🇨🇦😍 pic.twitter.com/F9WwqXypPC