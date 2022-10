Steven Defour se prépare pour le Standard : "J'ai une idée de ce que je veux mettre en place"

Le nouveau coach de Malines débute son mandat par la réception du Standard ce mercredi.

Danny Buijs remercié, c'est Steven Defour qui a été désigné nouveau T1 de Malines. "Quand l’occasion se présente, tu dois la saisir", a déclaré Defour en conférence de presse. "Cela fait du bien d’être entraîneur, même si ce n’est pas dans les circonstances que tu voulais. Il n’y a jamais de bon moment pour arriver quand un entraîneur est limogé. Les gens douteront, c'est comme ça."

Pour son baptême du feu - il avait déjà remplacé Buijs auparavant, pour un match, lorsqu'il était encore son adjoint -, Defour se mesurera à l'équipe qui l'a vu exploser au plus haut niveau et s'installer au sommet du football belge : le Standard de Liège. "J’ai une idée de ce que je veux mettre en place. Nous ferons tout pour que les joueurs commencent le match de mercredi aussi bien que possible."