Dante Vanzeir, de retour en confiance...et chez les Diables Rouges ? "Si Martinez a besoin de moi..."

L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise retrouve des couleurs !

Dante Vanzeir se sent à nouveau bien, et est à nouveau décisif ! Le numéro 13 de l'Union Saint-Gilloise vient de marquer 4 fois en trois matchs de championnat. "Au final, ces hauts et ces bas font partie du football, en tant que footballeur, il est important de pouvoir les gérer", a déclaré Vanzeir au Nieuwsblad. "Maintenant, j'ai retrouvé ma confiance. Je ne regarde plus vers le passé, seulement ce qui est à venir."

"Les critiques des autres joueurs, des entraîneurs ou des personnes que je connais dans le monde du football, je sais les écouter et j'essaie d'en faire quelque chose. Mais les critiques qui viennent de l'extérieur ? Il y en aura toujours. Je me connais et je connais mes défauts et mes qualités. Au final, je ne me préoccupe pas trop de ce qui se passe autour de moi", a affirmé un Vanzeir qui semble à nouveau sur les bons rails.

Les critiques ? Je ne m'en préoccupe pas trop

Ce retour en forme peut-il lui ouvrir les portes du Qatar avec l'équipe nationale ? "Les espoirs sont toujours permis, mais je préfère rester réaliste. Si (Roberto) Martinez a besoin de moi, je serai prêt à tout donner. Pour l'instant, je vais continuer à travailler aussi dur que possible avec l'équipe et nous verrons ce que l'avenir nous réserve."