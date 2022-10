Karel Geraerts veut enchaîner contre La Gantoise

L'Union rencontre ce soir La Gantoise et a à cœur de "répéter les bonnes prestations sur la durée".

Malgré la belle 4e place de l'Union Saint-Gilloise et la série de victoires (3) depuis la fin de la trêve internationale, la philosophie de Karel Geraerts reste la même : prendre match par match.

"Je sais que vous n'aimez pas quand on parle comme cela mais c'est la vérité, a déclaré Geraerts - selon la DH - avant le match de ce mercredi contre La Gantoise. "Quand ce sera le moment, on fera un bilan. Mais d'ici là, il ne faut pas voir trop loin. Bien sûr qu'on a un bon groupe avec des joueurs de grande qualité. Mais pour nous comme pour les autres équipes, le plus important sera de répéter les bonnes prestations sur la durée. Cela ne me dérange pas que certains joueurs se fixent des objectifs car il faut avoir une cible. Mais il faut avancer pas à pas pour les atteindre."

Le coach tient aussi à ce que ses joueurs ne s'enflamment pas après ces bons résultats, que ce soit en championnat ou en Europa League. "Nous mettons beaucoup d'énergie là-dedans. Je dois souvent répéter la même chose aux joueurs et j'essaye d'être le plus clair possible dans mon message. C'est mentalement que ce sera le plus dur. Et surtout, on ne doit pas oublier de prendre du plaisir après un bon match ou après une victoire. Sans cela, les joueurs seront perdus dans deux ou trois semaines. Il faut terminer un bon moment avant d'attaquer le prochain match."