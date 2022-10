Les compos de Malines-Standard sont connues : Trois changements dans le onze liégeois

Ce mercredi soir (20h45), le Standard de Liège se déplace au KV Malines lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Première pour Steven Defour à la tête du KV Malines. Un seul changement par rapport à la défaite contre La Gantoise : Peyre va sur le banc et Julien Ngoy fait son retour dans le onze.

Le Standard de Liège entend bien confirmer sa bonne forme et enchaîner un troisième succès de suite derrière les Casernes. Ronny Deila opérait trois changements par rapport à la rencontre de dimanche dernier contre l'Antwerp. Dönnum, Fossey et Canak débutent sur le banc tandis que Dewaele, Barrett Laursen et Zinckernagel sont alignés d'entrée de jeu. À noter le retour de Nathan Ngoy dans le groupe liégeois.