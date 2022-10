5 équipes en un point : le bas de tableau est plus serré que jamais

Cette semaine, cinq des sept dernières équipes ont engrangé des points. Focus sur cette bagarre acharnée en bas de colonne de droite.

On le savait : dans cette saison à trois descendants directs, la bagarre pour la descente sera plus intense que jamais. Après 13 journées de championnat, les cinq derniers se tiennent en... un point. Cette semaine, cinq des sept dernières formations de notre Jupiler Pro League sont parvenus à éviter la défaite. Les équipes qui occupent actuellement le milieu de classement, à savoir Westerlo, le Sporting d'Anderlecht et le Sporting de Charleroi, sont plus proches de la zone rouge que d'une place en Play-Offs 1. Le signe d'un championnat incroyablement serré.

Deuxième victoire consécutive pour Zulte-Waregem

Lanterne rouge presque depuis la J1, Zulte-Waregem et Mbaye Leye commencent enfin à engranger des points. Après le succès dans le derby sur la pelouse du KV Courtrai, l'Essevee s'est offert le scalp des Mauves, ce jeudi. Grâce à un Zinho Gano sorti des ténèbres et plus globalement à une efficacité offensive retrouvée, Zulte a toutes les cartes en main pour se donner de l'air en bas de tableau.

Seraing souffle le chaud et le froid, Ostende n'avance plus

Après trois rencontres consécutives sans défaite, dont la victoire sur la pelouse du Standard, le RFC Seraing est retombé dans ses travers face au Cercle de Bruges. Une incapacité à apporter du danger, une défense fébrile et qui ne rassure pas. Le jour et la nuit par rapport à ce que les hommes de José Jeunechamps nous ont montré ces dernières semaines. Efficaces à l'extérieur, les Métallos n'ont pas encore connu le succès dans leurs installations. Un chemin inévitable pour assurer son sauvetage.

Sur la côte, c'est la soupe à la grimace. Une cinquième rencontre consécutive sans victoire pour les hommes d'Yves Vanderhaeghe, qui se sont progressivement rapprochés du siège éjectable après un 6/6 inaugural. Lors des trois prochaines rencontres, le KVO doit recevoir Zulte et se déplacer à Courtrai. Prendre des points sera obligatoire.

La sauce courtraisienne peine à prendre, Eupen encaisse beaucoup trop

Malgré un effectif composé de Didier Lamkel Zé, de Faiz Selemani et du surprenant Marko Ilic, pour ne citer qu'eux, Courtrai ne parvient pas à trouver la bonne recette pour enchaîner les prises de points. Trois petites victoires, c'est trop peu, bien trop peu. Contre l'Antwerp, les Courtraisiens ont démontré toutes leurs qualités, s'offrant un match référence face à l'équipe alors leader du championnat. Les hommes d'Adnan Custovic doivent encore affronter Westerlo et La Gantoise avant la Coupe du Monde, et défieront Genk et Louvain dès le retour à la compétition. Gare à la mauvaise surprise.

A l'extrême est de notre pays, la situation reste difficile à décrypter. Bernd Storck semble guidé par sa direction dans certains choix tactiques surprenants, ce qui ne favorise pas le bon déroulement des événements. Jeggo et Davidson sont assurément trop fébriles pour notre championnat, mais les deux Australiens disputeront la Coupe du Monde qatarie, une compétition plus qu'importante pour les dirigeants Eupenois. Qui sait donc ce qu'il peut se passer en interne ? Eupen, c'est spécial. Une belle prestation non récompensée contre l'Union, un succès sur le synthétique de Saint-Trond, une claque subie contre La Gantoise, un off-day complet sur la pelouse du Cercle, puis un retour aux affaires et une belle victoire contre Louvain. Eupen alterne le chaud et le froid, mais devra encaisser beaucoup moins pour espérer sortir de la zone rouge.

Cinq équipes en un point, cinq équipes qui engrangent fréquemment ces dernières semaines, avec un KV Mechelen dont on attend la patte Steven Defour et un Cercle qui vient de prendre neuf points en quatre matches. La bagarre de bas de tableau est loin d'avoir livré toutes ses promesses.