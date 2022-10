Brys fier de ses guerriers : "Vomir sans cesse et jouer quand même, je n'ai pas souvent vu une telle persévérance"

STVV et OHL s'affrontent ce samedi soir (18h15). Les Louvanistes ne seront pas encore au complet après l'intoxication alimentaire dont ils ont été victimes contre Eupen.

Marc Brys devra encore se passer de quelques joueurs. "Il est difficile d'estimer qui sera présent. Un des joueurs est tombé malade la veille du match contre Eupen et s'est rétabli juste avant le match. Avec d'autres, cela prend plusieurs jours. Ce processus de rétablissement est très personnel", explique Brys.

"Il est par définition difficile de préparer un match après deux défaites. Nous voulons absolument obtenir un résultat à Saint-Trond. Idéalement, vous voulez faire cela avec des joueurs frais et en bonne santé, mais je suis sûr que nous y parviendrons. Nous verrons si nous pouvons obtenir 18-19 joueurs avant le match et nous compléterons avec des jeunes si nécessaire. Nous sommes très attachés aux joueurs malades et nous ferons tout ce que nous pouvons pour gagner", a déclaré Brys.

Brys a cependant été impressionné par la mentalité de guerrier des garçons sur le terrain. "Ce que les joueurs ont fait avant le match contre Eupen est fantastique. Faites-le une fois, jouez un match alors que vous êtes super malade. Pourtant, ils l'ont fait, pour leur groupe, pour leur club. Je n'ai pas souvent vu une telle persévérance. Être malade, ne pas manger beaucoup, vomir vingt fois, puis manger quand même quelque chose car il faut bien manger, vomir à nouveau. Peu de gens le font."

