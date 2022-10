Erik ten Hag évoque Cristiano Ronaldo : "Je compte sur lui pour le reste de la saison"

Après la mise à l'écart de CR7 pour le choc contre Chelsea en Premier League ce samedi en raison de son comportement, de nombreuses rumeurs ont indiqué que l'entraîneur de Manchester United souhaitait désormais le départ de l'international portugais.

Erik ten Hag a démenti ce bruit de couloir et a affirmé qu'il comptait toujours sur Cristiano Ronaldo (37 ans, 8 apparitions et 1 but en Premier League cette saison).

"Si je pense qu'il va rester et si j'ai envie qu'il reste ? Les deux ! La décision est pour ce match et ensuite nous allons continuer à avancer ensemble. Comme nous l'avons dit dans notre communiqué, Cristiano reste un élément important de l'équipe et je compte sur lui pour le reste de la saison. Nous voulons réaliser nos ambitions", a assuré l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam devant les médias.