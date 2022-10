Da Cruz, buteur malinois heureux: "Jamais eu l'impression qu'on ne pouvait pas gagner ce match"

Eupen a marqué en premier, Malines a été réduit à dix mais les hommes de Defour ont finalement pris les trois points ce samedi soir.

La victoire contre le Standard nécessitait une confirmation contre Eupen. Un déficit de 0-1 après 15 minutes n'était donc pas le scénario idéal. "Même quand nous avons encaissé ce but, je n'ai jamais eu l'impression que le match était perdu. Je n'étais pas inquiet, car nous pouvions encore gagner", a déclaré Da Cruz. Soutenu par le public, Malines s'est lancé dans la bataille. "Ils ont été impressionnants, tout comme contre le Standard. Toute équipe qui vient ici sait qu'elle va passer une soirée difficile. J'espère que les fans continueront à nous soutenir et que nous pourrons les récompenser en gagant."

Le début de saison de Da Cruz est compliqué. Une blessure, puis un carton rouge contre OHL qui lui a valu deux jours de suspension. Mais contre le Standard et Eupen, Da Cruz a montré qu'il pouvait être une valeur sûre pour cette équipe de Malines. "Je commence à comprendre mes coéquipiers de mieux en mieux et vice versa. On le voit sur le terrain. Mon premier but a mis du temps à venir. Je n'ai jamais souffert de la pression sur mes épaules. Dans les matchs précédents, je n'étais pas souvent en position de marquer. Bien sûr, j'espère maintenant être "libre" et pouvoir continuer sur ma lancée."

À l'heure de jeu, Defour a fait sortir Da Cruz. Pas pour des raisons physiques. "Aucune idée de la raison pour laquelle j'ai été remplacé. C'est le choix de l'entraîneur, je dois m'y résigner. Les trois points sont la chose la plus importante."