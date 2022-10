Ismaël Kandouss après la remontée contre Bruges : "On n'avait plus rien à perdre"

Le défenseur central de l'Union a réalisé un très bon match ce samedi soir.

Après deux buts encaissés rapidement et une carte rouge brandie à ses dépens, l'Union Saint-Gilloise a sorti ses tripes et est parvenue à arracher un bon match nul face au Club de Bruges (2-2).

La défense de l'Union a pu compter sur Burgess et Nieuwkoop, buteurs, mais aussi sur Ismaël Kandouss, auteur d'une prestation 5 étoiles. Le numéro 59 de l'Union n'a pas pu cacher les ambitions de cette saison en zone mixte. "(Pour accrocher le top 4), nous allons devoir être solides défensivement. Il faut essayer de prendre moins de buts. Ce qu'on fait reste exceptionnel, que ce soit en championnat ou en Europa League."

"Quand on entend qu'on n'est pas favoris pour le top 4, ça nous touche un peu", a-t-il déclaré. "Vu la saison qu'on a fait la saison passée et notre début de saison, je pense qu'on peut dire qu'on est candidats. Ce qui explique le fait qu'on ne soit pas considérés comme favoris selon certains ? Je pense que c'est une question d'image de club. L'Union était en D1B il y a deux ans, et forcément les clubs avec les plus gros budgets sont cités avant l'Union."

A défaut d'avoir des joueurs recrutés pour plusieurs milions d'euros, l'Union compense en "jouant avec le coeur", à l'image d'un Kandouss qui a tant régalé les supporters que soulagé ses coéquipiers de par ses sorties de défense bien senties. "Quand tu perds 0-2 après 10 minutes, à 10 contre 11, tu te dis : 'On n'a plus rien à perdre, autant prendre du plaisir, donner le maximum et ne pas avoir de regrets."

"J'ai joué détendu, comme toute l'équipe, et c'est grâce à ça qu'on a pu revenir. Nous avons tellement une grosse force de caractère qu'on sait qu'on peut revenir (dans ce genre de situations)."