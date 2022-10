Jan Vertonghen honnête : "Je me sens responsable, oui"

Jan Vertonghen avait rejoint le RSC Anderlecht pour en être le leader en défense. Depuis, il n'a pas vraiment été une plus-value, et Felice Mazzù a pris la porte. Le Diable Rouge fait son mea culpa.

Présent à l'inauguration d'un terrain de football dans sa commune natale, Jan Vertonghen a accepté de s'exprimer au micro de Sporza concernant la situation du RSC Anderlecht. "Nous avons un excellent noyau et je nous vois réussir. Bien sûr, je préférerais ne pas vivre ce genre de période, mais ça fait partie du football", relativise-t-il.

Le défenseur des Diables, qui devait amener son expérience à Anderlecht, n'a pour le moment pas été une plus-value. "J'ai manqué pas mal de matchs à cause de la grippe, et je ne suis pas ici depuis longtemps. Mais je suis partie intégrante de ce club, et je me sens donc évidemment responsable", reconnaît Vertonghen.