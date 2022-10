L'élimination du Barça: une perte sportive mais surtout financière

Le FC Barcelone rencontre de nouveaux problèmes à cause de l'élimination de la Ligue des champions. En raison d'une erreur de calcul, les soucis financiers augmentent au Camp Nou.

Au début de cette saison, le FC Barcelone prévoyait d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Cela aurait rapporté au moins 20,2 millions d'euros de plus que l'élimination en phase de groupe. Selon les derniers chiffres publiés par le club, Barcelone bat avec une dette de 1,3 milliard d'euros. Les Catalans avaient estimé qu'ils allaient générer plus d'argent lors de cette saison européenne, ce qui signifie que le club pourrait avoir à nouveau recours à des prêts et ce de toute urgence.

Le naming du stade (Spotify) et une partie des droits télévisuels (Sixth Street) ont déjà été vendus pour réduire la dette. Pourtant, l'élimination en Ligue des champions pose de nouveaux problèmes, car il y a une limite à ce qui peut être vendu. Le président Joan Laporta a reçu le droit de vendre la branche merchandising du FC Barcelone, même si, à long terme, cela signifie que les Catalans ne pourront plus faire de bénéfices.